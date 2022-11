Australia insoteste Franta in optimile CM

Franta si Australia sunt echipele care merg in optimi din grupa D la Mondialul din Qatar. Australia a produs unul dintre socurile turneului, invingand Danemarca cu 1-0 in meciul decisiv si dejucand blatul din celalalt meci, in care Franta s-a predat in fata Tunisiei, scor 0-1. Golgheterul din lotul Socceroos, Mathew Leckie, a marcat in minutul 60 si a adus o performanta istorica pentru trupa de la Antipozi, care ajunge pentru a doua oara in optimi, dupa editia din 2006. Danemarca a fost apatica, ... citeste toata stirea