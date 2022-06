Australia a devenit cea de-a 31-a echipa calificata la Campionatul Mondial din Qatar, programat anul acesta, dupa ce a castigat barajul cu Peru, disputat in Qatar, la lovituri de departajare, scor 5-4, dupa 0-0 in urma a 120 de minute de joc. Portarul Andrew Redmayne a fost eroul "Cangurilor", el fiind introdus pe teren in prelungiri.The Socceroos s-au calificat pentru a 5-a oara la rand la ... citeste toata stirea