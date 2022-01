Australian Open: Novak Djokovic in fata unui "meci"... extrem de dificil

Apelul lui Novak Djokovic, impotriva expulzarii sale de la Open Australia, se va judeca maine dimineata si va fi transmis in direct, precizeaza site-ul guvernului australian. Avocatii sai au oferit tribunalului federal din Melbourne un document de 35 de pagini, in care explica motivele pentru care Novak Djokovic beneficiase de o exceptie de la vaccinarea conta Covid-19, inserand intre probele administrate si faptul ca a contactat deja in decembrie anul trecut virusul. Pentru Tenis Australia, ... citeste toata stirea