Politia belgiana a confirmat ca autorul masacrului de la Bruxelles a murit, dupa ce a fost reperat si impuscat de politia belgiana in cartierul Schaerbeek din capitala Belgiei, in aceasta dimineata. El a fost transferat la o unitate de terapie intensiva, unde a incetat din viata, din cauza ranilor capatate in timp ce incerca sa fuga atunci cand era arestat. Atacatorul era tunisian, Abdesalem Al Guilani, in varsta de 45 de ani, si a solicitat azil in 2019, dar i-a fost refuzat si se afla ilegal ... citeste toata stirea