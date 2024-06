Avantul Pielesti a castigat din nou Cupa Romaniei in Dolj

Avantul Pielesti si-a adjudecat pentru al doilea an consecutiv trofeul Cupei Romaniei, faza judeteana Dolj. Daca anul trecut au castigat finala cu Progresul Segarcea, scor 2-0, de aceasta data pielestenii s-au impus in ultimul act, pe stadionul "Progresul" din Bailesti, scor 4-2, in fata formatiei Tractorul Cetate. Golurile celor de la Avantul Pielesti au fost marcate de Florin Stan ('2, '44), Radu Paduretu ('11) si Robert Buturoaga ('13), in timp ce pentru Tractorul Cetate au marcat: Marius ... citește toată știrea