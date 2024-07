Avantul Pielesti si-a aflat programul din Cupa Romaniei, faza regionala

FRF a stabilit azi, prin tragere la sorti, programul fazei regionale a Cupei Romaniei. Invingatoarele din fiecare judet joaca pentru sapte locuri in turul urmator al Cupei. Cele 42 de echipe au fost impartite in grupe de cate trei. Astfel, Avantul Pielesti, castigatoarea Cupei Romaniei pentru al doilea an ... citește toată știrea