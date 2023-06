Federatia Romana de Fotbal a stabilit, prin tragere la sorti, programul fazei regionale a Cupei Romaniei, editia 2023-2024. Invingatoarele din fiecare judet joaca pentru sapte locuri in turul urmator al Cupei Romaniei. Cele 42 de echipe calificate in faza regionala a Cupei Romaniei au fost impartite in sapte regiuni, fiecare avand cate doua grupe a cate trei echipe fiecare. Au rezultat trei meciuri in fiecare grupa. Castigatoarele grupelor vor juca finala regiunii, iar echipa invingatoare va ... citeste toata stirea