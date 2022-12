Azi, a doua semifinala la Mondial, Maroc - Franta

Selectionata Frantei, campioana mondiala en titre, va intalni echipa Marocului, azi, in a doua semifinala a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, de la ora 21. Castigatoarea se va duela in finala cu Argentina, care a invins cu 3-0 Croatia, in prima semifinala.Franta poate deveni a treia campioana care reuseste sa isi apere trofeul, dupa Italia, castigatoare in 1934 si 1938, si Brazilia, care s-a impus in 1958 si 1962. Marocul este prima echipa africana care ... citeste toata stirea