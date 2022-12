Azi, alte doua optimi la Mondialul din Qatar

Doua echipe s-au calificat deja in sferturile de finala ale Mondialului din Qatar, Argentina si Olanda, cele doua urmand a se duela in antepenultima faza a turneului, intr-o reeditare a finalei CM din 1978, adjudecata de sud-americani. In optimile din Qatar, Argentina a trecut cu 2-1 de Australia, iar Olanda a invins cu 3-1 nationala SUA.Azi avem alte doua optimi: Franta - Polonia, de la ora 17, si Anglia - Senegal, de la ora 21.Chiar daca a anuntat destule forfait-uri, atat inainte, cat si ... citeste toata stirea