Prima reprezentativa a Romaniei intalneste Belarus, in cadrul Grupei I a preliminariilor EURO 2024, astazi, de la ora 21:45 (in direct la Antena 1), pe teren neutru, in Ungaria, pe stadionul lui Ujpest Budapesta, "Szusza Ferenc". In tur, la Bucuresti, tricolorii s-au impus cu 2-1. Meciul va fi arbitrat de o brigada din Norvegia, cu Espen Eskas la centru.Apoi, tricolorii vor primi Andorra pe teren propriu, in 15 octombrie (ora 21:45, Arena Nationala din Bucuresti). Ambele jocuri se vor disputa ... citeste toata stirea