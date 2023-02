Azi, doua meciuri in Sala Polivalenta

Sala Polivalenta din Banie gazduieste astazi doua meciuri care se anunta atractive. In deschidere, de la ora 16, voleibalistii de la SCMU Craiova intalnesc Universitatea Cluj, in etapa a 15-a a Diviziei A1, iar victoria cu 3-0 este obiectivul clar al gazdelor, care vin dupa un alt succes net, la Suceava."Tratam meciul serios, pentru ca avem nevoie de puncte. Vreau sa ne facem datoria cat mai bine posibil. Niciodata nu am considerat ca un meci este de antrenament, indiferent de adversar. Un ... citeste toata stirea