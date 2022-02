Azi, duelul orgoliilor in Banie: Stiinta vs FCU

In ultimul meci al etapei a 26-a din Liga I, Universitatea Craiova intalneste, de la ora 19.55, pe arena "Ion Oblemenco", rivala din Banie, Fcu. In tur, Stiinta s-a impus cu 2-0, prin reusitele lui Nistor si Baiaram. Arbitrul intalnirii din seara aceasta va fi Marcel Barsan din Bucuresti.Echipa probabila a Universitatii Craiova: Pigliacelli - Vatajelu, Papp, Screciu, Bancu - Mateiu Cretu, Nistor - Gustavo, Markovic, Ivan.Prefata derby-ului din Banie, in viziunea LPF:"28 noiembrie 2021, ... citeste toata stirea