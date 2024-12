Azi, etapa de Boxing Day in Anglia

A doua zi de Craciun in Anglia se sarbatoreste Boxing Day, o traditie veche, numele provenind de la obiceiul conform caruia servitorii primeau cutii cu daruri pentru ei si familiile lor pe 26 decembrie. Acum, acest obicei s-a transformat in prilej de shopping, fiind foarte multe reduceri la magazine in aceasta zi. Este deja clasica si etapa de Boxing Day, pe 26 decembrie fiind programate meciuri de fotbal in toate ligile engleze, dar si partide de rugby sau curse de cai. Primul meci de Boxing ... citește toată știrea