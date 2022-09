Azi, Finlanda - Romania, in Liga Natiunilor

Nationala Romaniei joaca, astazi, la Helsinki, de la ora 21.45, cu reprezentativa Finlandei, in penultimul meci al tricolorilor din Liga Natiunilor. In cele 12 dueluri anterioare, tricolorii nu au pierdut contra Finlandei, avand 9 victorii si 3 remize. Victoria cea mai categorica din istoria nationalei noastre a fost obtinuta contra selectionatei nordice, un 9-0, in 1973.Partida de azi este transmisa de Antena 1 si va fi condusa la centru de Carlos del Cerro Grande, un arbitru spaniol de 46 ... citeste toata stirea