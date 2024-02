Azi incep optimile Champions League

Astazi se reia cea mai importanta competitie intercluburi, Champions League, cu faza optimilor. Manchester City intalneste in deplasare FC Copenhaga, echipa care a eliminat-o in grupe pe rivala "cetatenilor", Man United, dar care are acum marele handicap al lipsei partidelor oficiale. Danezii au participat la Atlantic Cup, o competitie amicala, in care s-au marcat multe goluri, dar primul joc oficial dupa doua luni va fi abia cel de azi. City si Copenhaga s-au intalnit in grupe in sezonul ... citește toată știrea