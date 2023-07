Astazi incepe, la Craiova si Isalnita, Campionatul European FIBA U20, Divizia B de baschet feminin. La start sunt prezente 17 echipe nationale, printre care si Romania. Meciurile se vor desfasura in Sala Polivalenta din Craiova si in Sala Sporturilor din Isalnita.Astazi se disputa meciurile: Germania - Elvetia (ora 13, grupa B, Craiova, Sala Polivalenta), Olanda - Kosovo (ora 13, grupa C, Isalnita), Ucraina - Marea Britanie (ora 15.30, grupa A, Craiova, Sala Polivalenta), Croatia - Slovenia ... citeste toata stirea