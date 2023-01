Azi incepe Mondialul de handbal masculin

De azi si pana pe 29 ianuarie se desfasoara, in Polonia si Suedia, a 28-a editie a Campionatului Mondial de handbal masculin. Ca de obicei in ultimele decenii, cvadrupla campioana mondiala, Romania, absenteaza, ultima prezenta a tricolorilor la un turneu final mondial fiind consemnata in 2011, cand s-au clasat pe locul 19. Azi se disputa meciul de deschidere, Franta - Polonia de la ora 20.30.Principala favorita este castigatoarea ultimelor doua editii, Danemarca, iar superstaruri precum ... citeste toata stirea