Azi, meciuri in Europa League si Conference League

Astazi sunt programate majoritatea partidelor din etapa a treia a grupei Europa League. Doua meciuri s-au jucat miercuri. Galatasaray a castigat acasa cu Elfsborg cu 4-3, goluri marcate de: Icardi (28), Pettersson (autogol, 39), Baris Yilmaz (44), Yunus Akgun (83), respectiv Hult (52), Baidoo (65 - penalty) si Larsson (90+2). Bodo Glimt a profitat ca a jucat in superioritate numerica in ultima parte a jocului si s-a impus in deplasare cu Sporting Braga cu 2-1, goluri Evjen (53) si Nielsen ... citește toată știrea