Azi, prima semifinala la Euro 2024: Spania - Franta

In seara aceasta, de la ora 22, la Munchen, se disputa prima semifinala la Euro 2024, cea intre Spania si Franta. Meciul va fi arbitrat de slovenul Slavko Vincic, care a condus recent finala Ligii Campionilor. Spania este tripla campioana europeana (1964, 2008 si 2012), in timp ce Franta a cucerit de doua ori trofeul (1984 si 2000). Cele doua echipe s-au confruntat in finala Euro 1984, "cocosii" lui Platini impunandu-se atunci cu 2-0. Palmaresul all-time: Spania 16 victorii, Franta 13 victorii, ... citește toată știrea