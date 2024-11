Azi, Romania - Kosovo, in Liga Natiunilor

Nationala Romaniei joaca, azi, de la ora 21.45 (in direct la Antena 1), penultimul meci din Liga Natiunilor, impotriva statului Kosovo, pe Arena Nationala, la centru fiind danezul Morten Krogh. Romania are maximum de puncte dupa cele 4 meciuri din grupa, iar Kosovo are 3 puncte mai putin, in tur tricolorii castigand cu 3-0, la Pristina.Selectionerul Mircea Lucescu a prefatat astfel disputa de azi:"Kosovo este o echipa care poate castiga impotriva oricarei echipe mari, sunt jucatori care ... citește toată știrea