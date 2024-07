Azi, Romania vs Olanda, in optimile Euro 2024

"Generatia de suflet" a depasit toate asteptarile, castigand atat grupa preliminara, cat si pe cea de la Euro, iar acum a venit momentul confirmarii depline. Tricolorii care practic nu au lider, dar sunt inspirati de discursurile selectionerului, au ocazia de a intra in istorie, daca trec de Olanda. Palmaresul nu le da aripi, fiindca nu i-am invins all-time pe batavi decat in acel meci-diversiune de la Constanta, pe vant, ploi si namol, cu un gol din ofsaid al lui Goian. In rest, Olanda ne-a ... citește toată știrea