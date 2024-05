Azi se disputa finala Cupei Romaniei

Otelul Galati si Corvinul Hunedoara joaca finala Cupei Romaniei, azi, de la ora 20.30, la Sibiu. Cele doua echipe au ocazia de a cuceri in premiera trofeul, moldovenii mai disputand o finala, pierduta in fata lui Dinamo, acum 20 de ani. Pentru orasul Galati este a cincea finala de cupa, trei fiind jucate de Siderurgistul (1-6 cu Petrolul Ploiesti, in 1962/63), Constructorul (1-1 si 0-3 cu Chimia Ramnicu Valcea, in 1972/73), CSU (0-1 cu Steaua, in 1975/76).Meciul din seara aceasta va fi ... citește toată știrea