Azi se negociaza plecarea lui Galca de la Craiova

Dupa umilinta suferita de Universitatea Craiova la Buzau, finantatorul Mihai Rotaru a avut, in sfarsit, un discurs realist, admitand ca nu mai exista speranta cu actuala formula tehnica, adaugand ca asteapta ca Galca sa-si "asume" esecurile, in traducere libera - sa demisioneze. Numai ca antrenorul are o clauza de reziliere uriasa, de o jumatate de milion de euro, la care nu da impresia ca ar fi dispus sa renunte. Oricum, calea negocierilor pare deschisa, iar cei doi ar putea cadea la un acord ...