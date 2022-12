Azi, semifinala Argentina - Croatia, la CM din Qatar

Selectionatele Argentinei si Croatiei se vor intalni in prima semifinala a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, azi, de la ora 21, pe Lusail Stadium din Doha. Pentru croati este a doua semifinala consecutiva la Cupa Mondiala si a treia in total. Argentina este in semifinale pentru a sasea oara si a cucerit doua titluri, in 1978 si 1986, jucand finala de alte trei ori.Cele doua echipe s-au mai intalnit de doua pana acum la Cupa Mondiala, in faza grupelor, sud-americanii castigand in ... citeste toata stirea