Seara de joi este dedicata, in cupele europene, competitiilor 2 si 3 ca nivel, respectiv Europa League si Conference League, iar acestea au ajuns in faza semifinalelor. In Europa League, avem, de la ora 22, Juventus - FC Sevilla (ProArena) si AS Roma - Bayer Leverkusen. Asadar, inca doua echipe italiene in cursa, alaturi de cele doua milaneze din Champions League, iar Fiorentina este si ea in competitie, in Conference League.Juve este favorita pentru bookmakeri, datorita brandului, a formei ... citeste toata stirea