Azi, turul semifinalelor Europa League si Conference League

In seara aceasta se disputa prima mansa a semifinalelor Europa League si Conference League. in Europa League, AS Roma - Bayer Leverkusen se disputa pe Olimpico de la ora 22 (in direct la ProArena), cealalta semifinala fiind Olympique Marseille - Atalanta Bergamo. Roma a jucat finala anul trecut, pierzand cu Sevilla, iar de la venirea lui De Rossi pe bacnca tehnica are un parcurs remarcabil. Leverkusen este deja campioana Germaniei si este in cursa pentru tripla in acest sezon, in care nu a ... citește toată știrea