Azi, ultimele meciuri ale anului in Banie

Anul sportiv in Banie se incheie astazi, cand doua dintre cele trei echipe ale SCM Universitatea Craiova au programate partide de campionat. Voleibalistii si handbalistele evolueaza in Sala Polivalenta, in timp ce baschetbalistii Craiovei joaca luni, 30 decembrie, in deplasare. Asadar, intr-o incheiere de an care se anunta spectaculoasa, echipa masculina de volei SCM Universitatea Craiova joaca de la ora 14.30, cu fosta campioana, Arcada Galati. Craiova este pe locul 2, cu 30 de puncte, la