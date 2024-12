Azi, ultimul meci al anului pentru "U" Craiova

Universitatea Craiova disputa astazi, de la ora 19.30, inaintea derby-ului din La Liga, Barcelona - Atletico Madrid, ultimul meci al anului, intalnind in deplasare pe Gloria Buzau. Calificata dramatic in sferturile Cupei Romaniei, Stiinta are ocazia de a se plasa bine si in campionat la jumatatea sezonului, in cazul unui succes la Buzau. Daca se vor motiva suficient pentru a depasi ultima clasata, pe un teren dificil, pe care au fost invinsi recent de Metalul Buzau, alb-albastrii isi pot impaca ... citește toată știrea