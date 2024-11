Badelj a ratat penalty-ul decisiv pentru Croatia U21

Nationala U21 a Croatiei a fost eliminata, la lovituri de departajare, de Georgia, scor 6-7, in barajul de calificare la Euro 2025, iar jucatorul Universitatii Craiova, Juraj Badelj, care a fost integralist in ambele manse ale barajului, a ratat penalty-ul decisiv in retur.Dupa 1-0 in tur la Tibilisi pentru gruzini, Croatia si Georgia au disputat returul la Rijeka si a obtinut dramatic biletele pentru turneul final. Croatii, antrenati de fostul international ti jucator, printre altele, la ... citește toată știrea