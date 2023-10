Nicio surpriza la Paris: in amurgul unei cariere prodigioase, internationalul argentianian Lionel Messi, acum la Inter Miami, a ridicat al 8-lea "Balon de Aur" din cariera sub privirile lui Erling Haaland si Kylian Mbappe, care il urmeaza in "top 10". Un top in care castigatorul de anul trecut, Karim Benzema, nu mai apare. Dupa primirea trofeului, Lionel Messi a avut referiri prietenoase la principalii sai urmaritori, felicitandu-i calduros, in principal pe Haaland si Mbappe, dar si pe ceilalti. ... citeste toata stirea