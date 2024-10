"Balonul de Aur": Surpriza numita Rodri

A fost o festivitate cu un suspans nebun, de care se va vorbi o vreme. Internationalul spaniol Rodri, in varsta de 28 de ani, al carui nume complet este Rodrigo Hernandez Cascante a primit cel de-al 68-lea Balon de Aur din istoria fotbalului, in cadrul ceremoniei organizata in mod traditional la Theatre du Chatelet din Paris. A fost o ceremonie cu fastul de rigoare, marcata insa de absenta delegatiei clubului Real Madrid, datorita faptului ca antrenorul Carlo Angelotti si jucatorii Vinicius ... citește toată știrea