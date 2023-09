Capitanul Universitatii Craiova, Nicusor Bancu, spune ca atmosfera din lot este una tensionata dupa ultimele rezultate, dar spera ca fanii sa ramana aproape de echipa chiar si in aceste conditii. Universitatea Craiova intalneste lanterna rosie, FC Botosani, duminica, de la ora 15.00, pe stadionul "Ion Oblemenco", in etapa a 11-a a campionatului."Va fi greu, tinand cont ca venim dupa doua egaluri si lumea avea alte asteptari. Sper totusi sa vina suporteri in numar cat mai mare si sa fie ... citeste toata stirea