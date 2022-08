Bancu da semnalul de lupta cu Zorya: "Sper sa-i luam tare din start, impreuna cu fanii!"

Capitanul Universitatii Craiova, Nicusor Bancu, spera ca in returul cu Zorya Lugansk, de pe "Ion Oblemenco" situatia sa fie diferita fata de prima mansa, chiar daca oaspetii sunt mult mai odihniti, neavand competitie interna. In schimb, moralul alb-albastrilor este unul mult mai bun, dupa victoria contra echipei lui Adrian Mititelu, iar impulsul fanilor, care se anunta in numar mare la meciul de joi seara, va conta mult in tentativa de remontare a diferentei din tur."Va fi dificil, stim ce am ... citeste toata stirea