Bancu revine la vara, Vatajelu e pe final de contract, Stiinta cauta fundas stanga

Universitatea Craiova cauta sa transfere un fundas stanga cat mai curand, in conditiile in care Nicusor Bancu este indisponibil pentru restul acestui sezon, dupa accidentarea grava suferita in toamna trecuta. Stiinta vrea back-up pentru Bogdan Vatajelu, cel care se afla in ultimele sase luni de contract si ar putea parasi echipa la vara. Primele optiuni pentru Universitatea au fost Raul Oprut de la Hermannstadt si Andreas Dumitrescu de la Sepsi, dar cluburile n-au acceptat oferta Stiintei."Ca ... citeste toata stirea