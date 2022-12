Bancu: "Trag tare la recuperare, ca sa revin in forta"

Capitanul Universitatii Craiova, Nicusor Bancu, este in plina perioada de recuperare, dupa accidentarea grava suferita in noiembrie, in meciul din Giulesti cu Rapid. "Bancone" petrece in jur de sase ore pe zi la sedintele de recuperare si refacere, fiind prezent zilnic la clinica Prokinetic, a lui Alin Burileanu, colaborator al clubului Universitatea Craiova pe parte de recuperare a jucatorilor accidentati si totodata fizioterapeutul echipei nationale a Romaniei."A fost un an bun inainte de ... citeste toata stirea