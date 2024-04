Bancu: "Trebuie sa ne revenim si sa ne batem pentru locul doi"

Nicusor Bancu a revenit pe teren dupa interventia chirurgicala suferita, fiind introdus in repriza secunda a partidei cu FCSB, de pe Arena Nationala. La final, capitanul Stiintei a declarat:"Ne asteptam cu totii la mai mult. Ne pare rau ca am pierdut si Cupa Romaniei si sansa la campionat. Ne vom focusa pe locul doi. Trebuie sa ne revenim si sa ne batem pentru locul doi. In Cupa am crezut ca va fi un meci usor, dar nu am avut ocazii de a inscrie. Am venit dezamagiti si am crezut ca vom putea ... citește toată știrea