FC Barcelona s-a impus, in deplasare, in derby-ul cu Atletico Madrid, scor 1-0, in etapa a 16-a din La Liga. Dembele a marcat unicul gol, in minutul 22. In prelungiri, Savic (Atletico) si Ferran Torres (Barcelona) au fost eliminati, iar la ultima faza Griezmann a fost aproape de egalare. Barcelona conduce in clasamentul La Liga cu 41 de puncte, la trei ... citeste toata stirea