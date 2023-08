FC Barcelona a inceput cu o remiza campionatul Spaniei, 0-0 pe terenul lui Getafe.Campioana a ramas in zece oameni in minutul 43, cand Raphinha a vazut al doilea cartonas galben, dar si Mata de la gazde a fost eliminat in minutul 57. De asemenem Xavi, antrenorul catalanilor, a fost eliminat pentru proteste in minutul 70.Rezultatele primei etape din La Liga:Almeria - Rayo Vallecano 0-2 Au marcat: Palazon (20 - penalty), Nteka (28 - penalty)Sevilla FC - Valencia 1-2 Au marcat: En-Nesyri ... citeste toata stirea