Barcelona are 6 din 6 in La Liga, dar l-a pierdut si pe Ter Stegen

FC Barcelona a ajuns la 6 victorii in tot atatea etape din La Liga, dupa ce a surclasat, in deplasare, cu 5-1, pe Villarreal, goluri: Lewandowski '20, '35, Torre '58 si Raphinha '75, '83, respectiv Perez, in minutul 38. Lewandowski a ratat un penalti in minutul 67. Din pacate pentru Hansi Flick, l-a pierdut pentru o perioada destul de lunga pe compatriotul sau, portarul Andre Ter Stegen, care s-a accidentat la genunchi atunci cand a incercat sa ... citește toată știrea