Eliminarea din Europa League, in fata lui Eintracht Frankfurt, s-a resimtit si in La Liga pentru Barcelona, care a pierdut, chiar pe Nou Camp, pentru a doua oara in cateva zile. Cadiz, echipa din zona locurilor retrogradabile, a fost perfomera etapei a 32-a din La Liga, castigand cu 1-0 pe terenul catalanilor, gol marcat de ... citeste toata stirea