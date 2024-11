Barcelona pierde 2 puncte pe final la Vigo

FC Barcelona conducea cu 2-0 in minutul 82 in deplasarea la Celta Vigo, dupa golurile lui Raphinha si Lewandowski, dar a risipit doua puncte pe final. Casado a fost eliminat de la catalani in minutul 83, apoi Kounde le-a oferit golul de 1-2 gazdelor, marcat de Alfonso Gonzalez. Hugo Alvarez a inscris golul egalizator in minutul 86 si s-a terminat 2-2.Pe primul loc, Barca are 34 de puncte, iar Real ... citește toată știrea