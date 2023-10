Stramutata pe Montjuic, cat timp Nou Camp se modernizeaza, fara un buget imens ca pe vremuri, cu superstarul Lewandowski accidentat, FC Barcelona este binecuvantata de prezenta lui Xavi pe banca tehnica. Un antrenor crescut in spiritul catalan, care face rezultate si in acelasi timp promoveaza cu tact pusti din academia La Masia, acolo unde el insusi s-a format. Deja Lamine Yamal a batut recorduri de precocitate, atat la Barca, cat si la nationala Spaniei. In meciul cu Bilbao, in care nu i-a ... citeste toata stirea