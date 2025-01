Barcelona se dezlantuie din nou in El Clasico

Fara evolutii remarcabile in ultimele luni, cu un singur succes in ultimele 7 meciuri jucate, Barcelona a fost revigorata total cu prilejul unui nou El Clasico, in finala Supercupei Spaniei, spulberand-o cu 5-2 pe Real Madrid. La Jeddah, unde petrodolarii au cumparat tot, mai putin un gazon decent, Barca a primit gol repede, de la Mbappe, dar pana la pauza isi asigurase deja trofeul. Yamal a egalat dupa o faza in care s-a intrupat parca in Messi, Lewandowski a facut 2-1 dintr-un penalty, ... citește toată știrea