FC Barcelona a facut un nou pas gresit in La Liga, la fel ca acum doua saptamani, cand a remizat, 2-2, la Mallorca. Catalanii au inregistrat acelasi scor si in deplasarea de la Granada, in etapa a noua, dupa ce au fost condusi cu 2-0. Bryan Zaragoza a deschis scorul in primul minut si a debulat avantajul in minutul 29. Fara Lewandowski, accidentat, Barca a punctat in minutul 45+1 prin pustiul Lamine Yamal si prin Sergi Roberto, in minutul 61. Barcelona, cu 21 de puncte, e pe ... citeste toata stirea