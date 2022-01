Finala feminina la Australian Open le va opune, sambata, pe australianca Ashleigh Barty, liderul mondial, si americanca Danielle Collins. Ambele au avut semifinale facile, incheiate destul de rapid.Danielle Collins, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, s-a calificat pentru prima data in cariera in finala unui Mare Slem, la varsta de 28 de ani. Ea a invins-o in semifinale, cu 6-4, 6-1, ... citeste toata stirea