Baschetbalistii Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei

Echipa de baschet a Craiovei a reusit sa invinga din nou Voluntariul in acest sezon, de aceasta data in sferturile Cupei Romaniei, la Constanta, dupa ce o facuse in ambele manse din grupele FIBA Europe Cup. Ilfovenii isi adjudecasera totusi finala de anul trecut a Cupei, invingand Craiova chiar in propriul fief. In duelul de pe litoral, formatia lui Vitaly Stepanovski s-a impus cu 72-70, dupa un final dramatic.Au jucat pentru SCMU Craiova: Hopkins 21 de puncte, Edwards 14, Blaj Voinescu 12, ... citeste toata stirea