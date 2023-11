Dupa un inceput de sezon dezamagitor, dar si acompaniat de ghinioane, echipa de baschet a Craiovei se apropie de parcursul din stagiunea precedenta si a ajuns deja la trei victorii consecutive in campionat. In acest week-end, in Sala Sporturilor "Alin Moldoveanu" din Focsani, gazdele de la CSM 2007 nu si-au putut lua revansa dupa esecul recent suferit in Banie, iar SCMU Craiova s-a impus din nou. La fel ca la Ploiesti, echipa antrenata de Vitaly Stepanovski a avut nevoie de timp suplimentar ... citeste toata stirea