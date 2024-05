Baschetbalistii Craiovei au castigat play-out-ul LNMB

Dupa o prima parte de sezon dezamagitoare, in care au ratat intrarea in play-off, baschetbalistii de la SCMU Craiova au avut o prestatie solida in 2024, impunandu-se in 19 din cele 21 de meciuri jucate si au castigat detasat grupa 11-18, apoi si play-out-ul. Craiovenii nu au cedat niciun meci in seriile cu Laguna Sharks, Timisoara si Galatiul, terminand sezonul pe pozitia a 11-a. In duelul locurilor 11-12 cu galatenii, SCMU Craiova s-a impus in primul meci, jucat la Bucuresti, apoi a terminat ... citește toată știrea