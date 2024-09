Baschetbalistii Craiovei au castigat primul meci al sezonului, in Cupa Romaniei

Echipa masculina de baschet a Craiovei a castigat primul meci din acest sezonul, duelul din turul secund al Cupei Romaniei, cu CS Valcea, in deplasare, in sala "Traian". Formatia preluata de anul acesta de spaniolul Javier Carrasco Soriano s-a impus in duelul oltenesc cu scorul de 79-74 (26-19, 19-14, 13-15, 21-26) si s-a calificat in faza ... citește toată știrea