Baschetbalistii Craiovei au incheiat anul cu un esec

Un an foarte bun, in special din punct de vedere al paerticiparii in cupele europene, a fost incheiat de echipa masculina de baschet a Craiovei cu un esec, in fieful campioanei, U BT Cluj. In Polivalenta de sub Feleac, gazdele, care veneau dupa doua esecuri acasa, cu nemtii de la Ulm si cu Rapid Bucuresti, s-au impus cu 84-65, pe sferturi: 25-14, 19-17, 21-18, 19-16 in fata echipei antrenata de Vitaly Stepanovski. Tehnicianul ucrainean a folosit, in ultimul joc din 2022, toti cei 11 jucatori de ... citeste toata stirea